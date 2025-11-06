www.bernecker.info

www.youtube.com/BerneckerTV

https://ichkaufeaktien.de/wegweiser-2026/

Nach den Zahlen von GEA hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Denn: Trotz einer Wendung im Produktmix hat das dritte Quartal mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt. Die Auftragseingänge entsprachen den Schätzungen des Anlagenbauers und beim Umsatz hat GEA den Konsens zwar knapp verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis liegt aber 2 % darüber. Alles in allem eine solide Ausgangslage, für langfristige Anleger immer noch empfehlenswert.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter:==========Rauszoomen aus dem Tagesgeschäft und Orientierung finden für die großen Trends. Gewinnchancen identifizieren, bevor es die breite Masse tut. Nutzen Sie dafür die umfangreiche Erfahrung im "Bernecker Wegweiser für Kapitalanlagen 2026". Achtung: Niedrigerer Vorbestellpreis bis 16.11.2025. Mehr Infos:Bernecker Wegweiser für Kapitalanlagen 2026 | Jetzt ordernSichern Sie sich den Wegweiser für Kapitalanlagen 2026: Analysen, Investmentideen, Trends & Strategien für Ihr Depot. Jetzt reinschnuppern und vorbestellen.==========