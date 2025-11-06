Noch 2023 hatte die Lenzing AG 100 Millionen Euro (das ist kein Körberlgeld!) in die technische Modernisierung in den Standort Indonesien investiert, damit dort Spezialfasern wie Ecovero und Veocel produziert werden können. Jetzt denkt das Management über einen Verkauf des Standorts nach, sagt aber im gleichen Atemzug, dass man sich sich gezielt "auf margenstarke Premiumprodukte wie Tencel, Veocel, Lenzing und Ecovero" fokussieren will. Also was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer