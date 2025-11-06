In wenigen Jahren sollen Irland und die USA mit einem Unterseekabel verbunden werden. Das Kabel soll Amazon dabei helfen, seine AWS-Dienste zu verbessern. Was es leisten soll und welche Vorsichtsmaßnahmen Amazon dabei trifft. Unterseekabel sind ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur, die Kontinente miteinander vernetzt. Wie Telegeography berichtet, gibt es mittlerweile rund 570 Kabel in Ozeanen und Meeren - und 81 weitere sind geplant. Zu letzterer ...

