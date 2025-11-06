Medizinisches Cannabis: Deutschland erlebt Importboom - neue Chancen für Gesundheitsunternehmen wie Bioxyne

Anzeige / Werbung

Die Entwicklung im Markt für medizinisches Cannabis nimmt rasant Fahrt auf. Nach aktuellen Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat sich die Importmenge im Jahr 2024 mehr als verdoppelt. Der Anstieg zeigt, wie stark die Nachfrage nach Cannabisprodukten zur medizinischen Nutzung - aber auch zur privaten Verwendung - wächst. Gleichzeitig verdeutlicht die Entwicklung, dass die regulatorischen Anpassungen in Deutschland weitreichende Folgen für Anbieter, Patienten und Gesundheitspolitik haben.

Cannabisimporte steigen auf Rekordniveau

Insgesamt wurden im Jahr 2024 mehr als 72 Tonnen getrocknete Cannabisblüten nach Deutschland eingeführt - ein Anstieg um über 120 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders auffällig: Der größte Teil des Importwachstums setzte nach Inkrafttreten des Cannabisgesetzes (CanG) im zweiten Quartal ein. Während Deutschland selbst im vergangenen Jahr lediglich rund 2,6 Tonnen produzierte, kamen die meisten Importe aus Kanada, Portugal und Dänemark.

Der starke Zuwachs geht teilweise auf eine Liberalisierung der Verschreibungsregeln zurück. Mit dem CanG wurde der Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen aufgehoben, wodurch Ärztinnen und Ärzte Cannabis einfacher verordnen können. Laut Experten nutzen jedoch auch Online-Anbieter die neue Situation, um Privatrezepte zu vermitteln - oftmals außerhalb des ursprünglich vorgesehenen therapeutischen Rahmens.

Perspektiven für die Branche und Unternehmen wie Bioxyne

Der anhaltende Boom im Markt für medizinisches Cannabis öffnet neue Perspektiven für Unternehmen, die im Bereich Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzung und funktionale Inhaltsstoffe tätig sind. Dazu gehört auch die australische Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6, ISIN: AU000000BXN6), die neben ihren probiotischen und immunstärkenden Produkten auch eine wachsende Präsenz im Bereich Cannabis- und Pflanzenextrakte aufbaut.

Bioxyne verfolgt dabei einen internationalen Ansatz: Die Produktstrategie zielt auf die Verbindung von wissenschaftlicher Forschung mit Konsumentenprodukten, die auf natürliche Wirkstoffe setzen. Die zunehmende gesellschaftliche und politische Akzeptanz von Cannabinoiden als Bestandteil therapeutischer Anwendungen schafft dabei einen Wachstumsrahmen, von dem Unternehmen mit einem etablierten Gesundheitsportfolio profitieren können.

Während sich die deutsche Politik mit der Frage beschäftigt, wie der legale Markt künftig kontrolliert und medizinisch sauber abgegrenzt werden kann, zeigt sich auf globaler Ebene ein klarer Trend: Der Gesundheitssektor öffnet sich verstärkt für pflanzliche Wirkstoffe und integrative Therapieansätze.

Für Unternehmen wie Bioxyne könnte diese Entwicklung mittelfristig ein Türöffner sein - sowohl für neue Produktlinien als auch für strategische Partnerschaften in Märkten, die medizinisches Cannabis zunehmend als festen Bestandteil moderner Gesundheitssysteme begreifen.

