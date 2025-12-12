Bioxyne verschafft sich wichtigen Zugang zu medizinischen Cannabis-Märkten in Zentralamerika

Anzeige / Werbung

Einstieg in neue Märkte mit klarem Fokus auf Dosierungsformen

Das australische Pharmaunternehmen Bioxyne Limited (ISIN: AU000000BXN6, WKN: A1JWM6) geht einen wichtigen Schritt in seiner globalen Wachstumsstrategie: Über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit Remidose LATAM SRL unterzeichnet. Damit sichert sich Bioxyne erstmals den Zugang zu den aufstrebenden medizinischen Cannabis-Märkten in Costa Rica und Panama. Die Vereinbarung sieht die Herstellung und Lieferung von pharmazeutischen THC-Pastillen für den zentralamerikanischen Markt vor.

Der Deal verschafft Bioxyne eine First-Mover-Position in Märkten mit großem Wachstumspotenzial und bislang geringer Konkurrenz. Besonders interessant: In diesen Regionen dürften nicht-blütige Darreichungsformen wie Pastillen die entscheidende Rolle spielen. Die Mindestabnahmemengen, die in der Vereinbarung festgelegt sind, untermauern ein Umsatzpotenzial von über 1 Mio. AUD jährlich - sobald die regulatorischen Genehmigungen vorliegen.

Starke Partnerstruktur und regulatorische Weichenstellung

Remidose LATAM SRL ist ein Tochterunternehmen des kanadischen Cannabis-Spezialisten Remidose Aerosols Inc. und gilt als Experte für präzise dosierte Inhalatoren und transdermale Gels. Die Wahl fiel auf Bioxyne als Partner aufgrund dessen zuverlässiger Produktion hochwertiger THC-Pastillen nach GMP-Standards. Damit unterstreicht BLS seine führende Rolle als australischer Hersteller im Bereich pharmazeutischer Cannabisprodukte.

Die Vereinbarung steht unter Vorbehalt der TGA-Exportzulassungen sowie der notwendigen Produktregistrierungen in Costa Rica und Panama. Beide Partner wollen die regulatorischen Prozesse umgehend anstoßen.

"Ein strategischer Meilenstein" - CEO Sam Watson äußert sich optimistisch

Für Bioxyne-CEO Sam Watson ist der Abschluss ein wichtiger Meilenstein:

"Wir freuen uns sehr über diese Herstellungs- und Liefervereinbarung mit Remidose LATAM SRL. Diese Partnerschaft ist ein zentraler Schritt auf unserem globalen Wachstumspfad. Sie passt perfekt zu Bioxynes Philosophie von 'Menschen, Zweck, Profit', verschafft uns einen strategischen Zugang zu unterversorgten Märkten und stärkt unsere Rolle bei der Neugestaltung der grenzüberschreitenden Medizin."

Klar definierte kommerzielle Eckdaten

Die Zusammenarbeit ist vertraglich präzise geregelt: Geplant sind drei Produktvarianten - eine THC-Formulierung mit 10 mg sowie zwei Kombinationen mit CBD und CBN. Die Mindestabnahmemenge liegt bei 40.000 Einheiten pro Jahr, verteilt auf beide Märkte. Bei derzeitiger Preislage ergibt sich daraus ein potenzieller Jahresumsatz von über 1 Mio. AUD. Die Vereinbarung gilt zunächst für zwölf Monate, verlängert sich automatisch und ist mit einer Frist von sechs Monaten kündbar.

Lateinamerika im Blick - Formate mit Zukunftspotenzial

Auch Remidose LATAM sieht im gemeinsamen Vorstoß ein tragfähiges Modell für die Region. Präsident und CEO Ludwig Muller erklärt:

"Wir glauben, dass medizinische Pastillen in Lateinamerika dominieren werden, da die meisten Länder, einschließlich Costa Rica, GMP-Prinzipien für medizinische Cannabisprodukte übernehmen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bioxyne, um hochwertige und genau dosierte Produkte bereitzustellen, die so vielen Menschen in Costa Rica und Panama helfen können."

Breathe Life Sciences: Breites Portfolio mit globaler Reichweite

Hinter dem operativen Arm Breathe Life Sciences steht ein breit aufgestelltes Unternehmen mit Sitz in Sydney und Standorten in Queensland, Nagoya, Manchester und Prag. BLS ist GMP-lizenziert für Herstellung, Import und Export kontrollierter Substanzen - darunter Cannabis, Psilocybin und MDMA. Das Unternehmen deckt nicht nur die Produktion fertiger Arzneimittel ab, sondern auch Vertrieb, Forschung und Markenführung, etwa mit der international etablierten Marke Dr Watson.

Fazit: Wachstumshebel in einem noch jungen Markt

Mit dem Eintritt in die Märkte Costa Ricas und Panamas sichert sich Bioxyne eine vielversprechende Startposition in einer Region mit hohem Entwicklungspotenzial. Die Partnerschaft mit Remidose LATAM und der Fokus auf nicht-blütige Formate wie Pastillen sind strategisch klug gewählt. Damit stärkt das Unternehmen seine Wachstumsziele bis 2026 - mit einem anvisierten Umsatz von 65 bis 75 Mio. AUD und einem EBITDA von 11,5 bis 13,5 Mio. AUD.

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

