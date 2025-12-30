High Tide, Village Farms, Bioxyne: Cannabis-Aktien als Profiteure der Trump-Regulierungswende?

Anzeige / Werbung

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat eine Änderung der bundesstaatlichen Einordnung von Cannabis vorgenommen. Cannabis wird nach einer Präsidialverordnung zwar nicht legalisiert, aber von der strengsten Kategorie (Schedule I), die als besonders gefährlich gilt, in eine weniger strenge Kategorie eingeordnet. Dies signalisiert eine Verschiebung in der bundesstaatlichen Behandlung von Cannabis, ohne dass eine vollständige Legalisierung auf nationaler Ebene erfolgt. Die neue Einstufung vermindert nach offizieller Darstellung die wahrgenommenen Risiken der Substanz, lässt aber den rechtlichen Status unverändert bestehen. Gleichzeitig wurde ein Pilotprogramm angekündigt, das CBD-Produkte im Rahmen von Medicare-Leistungen zugänglich machen soll.

Für den Cannabis-Sektor bedeutet diese politische Entwicklung einen möglichen Impuls: Die Debatte um die Einstufung hat wieder verstärkt Anlegerinteresse geweckt und zu Volatilität bei Hanf-Aktien geführt.

Bioxyne Limited: starke Position in Zentralamerika

Bioxyne Limited (WKN A1JWM6, ISIN AU000000BXN6) ist ein australisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Produkte konzentriert und jüngst Aktivitäten im Cannabis-Segment verstärkt hat.

Die Gesellschaft hat über ihre Tochter Breathe Life Sciences eine Vereinbarung mit dem zentralamerikanischen Unternehmen Remidose LATAM SRL geschlossen. Dadurch sichert sich Bioxyne eine Erstlieferanten-Position in den aufstrebenden medizinischen Cannabismärkten von Costa Rica und Panama. Die Lieferung pharmazeutischer Cannabis-Pastillen durch Bioxyne hängt von den ausstehenden TGA-Exportgenehmigungen und Produktregistrierungen ab, die derzeit vorangetrieben werden. CEO Sam Watson bezeichnete die Vereinbarung als strategischen Schritt zur globalen Expansion und zur Positionierung in unterversorgten Märkten.

Die Vereinbarung könnte bei erfolgreicher Umsetzung langfristig Umsätze in Millionenhöhe generieren und nutzt Bioxyne's GMP-Zertifizierung für die Produktion nicht-blütenförmiger Cannabis-Formate. Im Kontext der sich wandelnden US-Regulierung steht Bioxyne damit in einem Markt, der von einem fragmentierten Cannabis-Sektor zu stärker regulierten pharmazeutischen Anwendungsfeldern übergeht.

Village Farms und High Tide: Wettbewerber und Branchenvergleich

Im Zuge der von Präsident Donald Trump angestoßenen Neueinstufung von Cannabis rücken auch weitere börsennotierte Unternehmen wieder stärker in den Fokus der Kapitalmärkte. In einer aktuellen Analyse werden unter anderem High Tide Inc. und Village Farms International als relevante Vertreter des nordamerikanischen Cannabis-Sektors genannt.

High Tide Inc. (WKN A3CMT9, ISIN CA42981E4013) wird dabei als Einzelhandelsunternehmen eingeordnet, das seinen Schwerpunkt auf den Verkauf von Cannabisprodukten über eigene Filialnetze legt. Das Geschäftsmodell ist stark auf wiederkehrende Umsätze im Konsumentenbereich ausgerichtet. In der Analyse wird hervorgehoben, dass High Tide von einer möglichen regulatorischen Entlastung in den USA profitieren könnte, da geringere rechtliche Hürden das operative Umfeld für Händler verbessern würden. Gleichzeitig verweist der Beitrag darauf, dass der Wettbewerb im stationären Handel hoch bleibt und Margen unter Druck stehen.

Village Farms International (WKN A0YJNB, ISIN CA92707Y1088) wird als Produzent mit landwirtschaftlicher Basis beschrieben. Das Unternehmen stammt ursprünglich aus dem Gewächshaus-Gemüseanbau und hat sein Geschäftsmodell auf den Cannabis-Sektor ausgeweitet. Laut der Analyse verfügt Village Farms über eine vergleichsweise kosteneffiziente Produktionsstruktur, was im aktuellen Marktumfeld als Vorteil gesehen wird. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Abhängigkeit von Großhandelspreisen und regulatorischen Rahmenbedingungen das Geschäftsmodell anfällig für Schwankungen macht.

Beide Unternehmen werden als Beispiele dafür genannt, wie unterschiedlich Cannabis-Geschäftsmodelle auf politische Impulse reagieren können. Während High Tide stärker von Konsumtrends und rechtlicher Klarheit im Einzelhandel abhängt, steht bei Village Farms die Skalierbarkeit der Produktion im Vordergrund.

Im Vergleich dazu verfolgt Bioxyne Limited einen klar abgegrenzten Ansatz. Das Unternehmen fokussiert sich auf pharmazeutische Herstellungs- und Lieferstrukturen außerhalb des US-Endkundenmarktes und adressiert medizinische Anwendungen in regulierten Auslandsmärkten. Dadurch unterscheidet sich Bioxyne sowohl vom handelsgetriebenen Modell von High Tide als auch vom agrarisch geprägten Produktionsansatz von Village Farms.

