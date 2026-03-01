3 Biotech-Aktien-Geheimtipps 2026: Diese Unternehmen revolutionieren die Krebs- und Psychotherapie

Anzeige / Werbung

Der Biotech-Sektor erlebt 2026 einen fundamentalen Wandel. Während die Branche lange als reine "Geldverbrennungsmaschine" galt, beweisen neue Player jetzt, wie man bahnbrechende Forschung mit operativer Profitabilität verbindet. Wir analysieren drei Unternehmen, die aktuell das größte Potenzial für Anleger bieten: Bioxyne, Compass Therapeutics und ImmunityBio.

1. Bioxyne Limited: Der neue Champion für Spezialpharma und Cashflow

Während viele Mitbewerber noch auf klinische Daten warten, liefert?Bioxyne Limited (WKN: A1JB6S / ISIN: AU000000BXN5)?bereits harte Fakten. Der aktuelle Quartalsbericht vom Februar 2026 belegt eine beeindruckende Dynamik: Mit einem Rekordumsatz von18,5 Millionen AU$ hat sich das Unternehmen fest etabliert.

Durch die Tochtergesellschaft?Breathe Life Sciences?profitiert Bioxyne massiv vom boomenden deutschen Medizinalcannabis-Markt sowie der steigenden Nachfrage nach MDMA-Kapseln für die psychiatrische Forschung in Australien. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Management einen Gesamtumsatz von bis zu?75 Millionen AU$. Für Anleger ist Bioxyne das seltene Beispiel eines Small-Cap-Biotechs, das bereits heute profitabel wirtschaftet.

2. Compass Therapeutics: Präzisionswaffen gegen den Krebs

Im Bereich der Onkologie rückt?Compass Therapeutics (WKN: A2P7S4 / ISIN: US20451A1025)?immer stärker in den Fokus. Das Unternehmen hat sich auf bispezifische Antikörper spezialisiert, die Tumorzellen für das Immunsystem "sichtbar" machen.

Das Jahr 2026 gilt als Schicksalsjahr für den Hoffnungsträger?Tovecimig. Analysten sehen hier massives Aufwärtspotenzial, da die klinischen Daten bisher eine überlegene Wirksamkeit bei schwer behandelbaren Tumoren wie Gallengangskrebs zeigen.

3. ImmunityBio: Die nächste Stufe der Immuntherapie

Nach der erfolgreichen Markteinführung von?Anktiva?in den USA und der im Februar 2026 erfolgten Zulassung durch die Europäische Kommission ist?ImmunityBio (WKN: A2QG9H / ISIN: US45255F1021)?auf dem Weg zum globalen Global Player.

Das Unternehmen adressiert mit seinem IL-15-Superagonisten einen Milliardenmarkt in der Behandlung von Blasenkrebs und weitet seine Studien derzeit auf Lungenkrebs und Hirntumore aus. Für 2026 erwarten Marktbeobachter eine Umsatzbeschleunigung durch den EU-Rollout.

Fazit für Anleger

Die Auswahl für 2026 zeigt die Bandbreite des Sektors:?Bioxyne?überzeugt durch operative Stärke und Cashflow-Generierung in lukrativen Nischenmärkten, während?Compass Therapeutics?und?ImmunityBio?die klassische Biotech-Story von der Laborbank bis zur globalen Marktführerschaft in der Krebsmedizin verkörpern.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand.

Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

• Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

• Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

• Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.

Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu

Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

-

Quellen:

https://www.zacks.com/featured-articles/381/best-biotech-stocks

https://www.boerse.de/nachrichten/IRW-News-Bioxyne-Limited-Quartals-Aktivitaets-Report-fuer-den-Zeitraum-endend-am-31-Dezember-2025/38112606

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Bioxyne existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Bioxyne. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Bioxyne können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Bioxyne einsehen: https://bioxyne.com/investor-information/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Bioxyne vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 3 Biotech-Aktien-Geheimtipps 2026: Diese Unternehmen revolutionieren die Krebs- und Psychotherapie appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: NZATME0002S8,AU000000BXN6