Trump reguliert Cannabis-Markt neu - Hidden Champions Bioxyne, GrowGeneration und Emerald erblühen?

Anzeige / Werbung

Die jüngsten politischen Signale aus den USA haben dem Cannabis-Sektor neue Aufmerksamkeit verschafft. Präsident Donald Trump hat eine Neubewertung von Cannabis angestoßen, die zwar keine vollständige Legalisierung bedeutet, aber eine Lockerung der bisherigen Einstufung signalisiert. Diese Entwicklung hat die Volatilität von Cannabis-Aktien erhöht und die Branche erneut in den Fokus der Kapitalmärkte gerückt. Davon profitieren teils auch weniger bekannte Produzenten, Dienstleister und Zulieferer innerhalb des Cannabis-Ökosystems.

Bioxyne Limited: Neues Segment THC-Pastillen

Bioxyne Limited (WKN A1JWM6, ISIN AU000000BXN6) ist ein australisches Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf regulierte, neuartige Wirkstoff- und Arzneiformaten. Über die Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences hat Bioxyne eine Herstellungs- und Liefervereinbarung mit Remidose LATAM SRL geschlossen. Die Vereinbarung sichert dem Unternehmen eine Erstlieferanten-Position für medizinische Cannabisprodukte in Costa Rica und Panama.

Gegenstand des Vertrags sind pharmazeutische THC-Pastillen. Die adressierten Märkte befinden sich laut Unternehmensangaben in einem frühen Entwicklungsstadium und gelten als wettbewerbsarm. Die Lieferung ist an regulatorische Genehmigungen gebunden, darunter Exportfreigaben und Produktregistrierungen. Auf Basis der vereinbarten Mindestbestellmengen ergibt sich ein potenzieller jährlicher Umsatz von mehr als 1 Mio. A$, sobald die Genehmigungen vorliegen. Bioxyne positioniert sich damit im medizinischen Segment außerhalb des US-Freizeitmarktes und setzt auf standardisierte, nicht blütenbasierte Darreichungsformen.

Die Versteckten Profiteure: GrowGeneration und Emerald Holdings

Im weiteren Cannabis-Umfeld werden auch Unternehmen betrachtet, die keine direkten Produzenten sind, sondern Infrastruktur- oder Dienstleistungsfunktionen übernehmen. Dazu zählen GrowGeneration Corp. und Emerald Holding, Inc.

GrowGeneration Corp. (WKN A2H8U5, ISIN US39986L1098) ist als Anbieter von Hydroponik-, Beleuchtungs- und Kultivierungslösungen für professionelle Cannabis-Anbauer tätig. Aktuell konzentriert sich das Unternehmen auf Effizienzsteigerungen und neue Produktlösungen für kommerzielle Zuchtbetriebe. Im laufenden Geschäftsjahr hat GrowGeneration neue Beleuchtungssysteme vorgestellt und seine Präsenz auf internationalen Fachmessen ausgebaut. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen weiterhin ein herausforderndes Marktumfeld, das stark von der Investitionsbereitschaft der Produzenten abhängt. Die Kursentwicklung bleibt entsprechend volatil.

Emerald Holding, Inc. (WKN A2JM1X, ISIN US29118V1035) ist kein klassisches Cannabis-Unternehmen, sondern ein Anbieter von B2B-Messen, Konferenzen und digitalen Plattformen, die auch für die Cannabis- und Agrarbranche relevant sind. In jüngerer Zeit hat Emerald seine Aktivitäten durch Übernahmen und den Ausbau digitaler Angebote erweitert. Das Geschäftsmodell ist stärker dienstleistungs- und veranstaltungsorientiert und hängt von der allgemeinen Aktivität und Investitionsneigung der jeweiligen Branchen ab. Auch hier zeigt sich eine schwankende Kursentwicklung, die die zyklische Natur des Geschäfts widerspiegelt.

Im Vergleich zu diesen Unternehmen verfolgt Bioxyne einen deutlich anderen Ansatz. Während GrowGeneration vom Ausbau der Produktionskapazitäten und Emerald von der Branchenaktivität insgesamt abhängig ist, agiert Bioxyne als pharmazeutischer Hersteller und Lieferant für medizinische Endprodukte in regulierten Auslandsmärkten.

Fazit

Die regulatorischen Signale von Präsident Trump haben das Interesse am Cannabis-Sektor erneut belebt. Bioxyne Limited nutzt dieses Umfeld für den Ausbau seines medizinisch-pharmazeutischen Geschäfts in Zentralamerika. Im Branchenvergleich steht das Unternehmen neben infrastrukturlastigen Anbietern wie GrowGeneration und dienstleistungsorientierten Akteuren wie Emerald Holding für einen klar abgegrenzten, regulierten Ansatz im internationalen Cannabismarkt.

-

Quellen:

https://www.nerdwallet.com/investing/learn/how-to-buy-marijuana-stocks

https://www.boerse.de/nachrichten/IRW-News-Bioxyne-Limited-BXN-sichert-sich-Erstlieferanten-Position-in-aufstrebenden-zentralamerikanischen-Cannabismaerkten/38050151

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Bioxyne existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Bioxyne. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Bioxyne können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Bioxyne einsehen: https://bioxyne.com/investor-information/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Bioxyne vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Trump reguliert Cannabis-Markt neu - Hidden Champions Bioxyne, GrowGeneration und Emerald erblühen? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US39986L1098,AU000000BXN6