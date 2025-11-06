Verhaltener Handelsstart: Heidelberg schwächelt, Astrazeneca überzeugt

Die Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstagmorgen von ihrer zurückhaltenden Seite. Der DAX startet mit einem negativen Vorzeichen in den Handel, auch die US-Indizes signalisieren vorbörslich wenig Zuversicht. In Asien setzte sich die Schwäche fort, der Nikkei notierte ebenfalls im Minus.

Makroökonomischer Überblick:

Früh am Morgen sorgten starke Außenhandelsdaten aus Australien für Aufmerksamkeit. Der Handelsüberschuss stieg im September deutlich auf 3,94 Milliarden AUD und übertraf die Erwartungen. Die Exporte legten kräftig zu, was auf eine Erholung nach dem Rückgang im Vormonat hindeutet. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick nach London. Die Bank of England wird am Nachmittag ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Marktteilnehmer rechnen mit einer Bestätigung des aktuellen Leitzinsniveaus von 4 Prozent.

Im Fokus:

Heidelberg Materials zeigt sich vorbörslich schwächer. Zwar konnte der Baustoffkonzern Umsatz und operativen Gewinn leicht steigern und konkretisierte seine Jahresziele, doch die Reaktion am Markt fällt verhalten aus. Die Ergebnisse liegen im Rahmen der Erwartungen. Belastend wirkt offenbar, dass das internationale Geschäft nicht überall rund läuft. Zudem könnten Gewinnmitnahmen einsetzen.

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca präsentierte ein starkes drittes Quartal. Umsatz und Gewinn legten zweistellig zu, getragen von der anhaltenden Stärke im Onkologiegeschäft und einem wachsenden Portfolio in den Bereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel. Die Aktie legt im frühen Handel zu. Anleger honorieren die solide Geschäftsentwicklung und die bestätigten Jahresziele. Besonders positiv wird die Dynamik bei Krebsmedikamenten wie Imfinzi gewertet, die erneut als Wachstumstreiber überzeugten.

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2JW0 16,25 25580,521669 Punkte 14,68 Open End DAX® Bull UG5B0Q 17,06 22238,468554 Punkte 13,82 Open End DAX® Bull UG5FWS 7,50 23204,177886 Punkte 31,07 Open End DAX® Bear UG2EN0 9,01 24845,120546 Punkte 26,35 Open End DAX® Bear UG2ME8 20,70 26027,939325 Punkte 11,52 Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens AG Call HD6VVQ 1,00 280,00 EUR 7,37 17.06.2026 Rheinmetall AG Call UG5F3K 9,21 2200,00 EUR 5,68 17.06.2026 Nemetschek SE Call UG1KHB 0,99 100,00 EUR 5,19 17.06.2026 Schneider Electric SE Call UG4EVY 0,16 320,00 EUR 12,26 18.03.2026 QUALCOMM Inc. Call UG4ASU 0,45 220,00 USD 8,23 18.03.2026

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short HD6SGB 5,27 36074,527967 Punkte -2 Open End ASML Holding N.V. Long UG87LB 19,58 837,004844 EUR 13 Open End Deutsche Börse AG Long UG9FS0 1,98 195,501031 EUR 9 Open End Novo-Nordisk AS Long UG8MLR 8,55 36,354513 USD 4 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR7 9,99 338,201337 USD 3 Open End

