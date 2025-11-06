Verhaltener Handelsstart: Heidelberg schwächelt, Astrazeneca überzeugt

Die Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstagmorgen von ihrer zurückhaltenden Seite. Der DAX startet mit einem negativen Vorzeichen in den Handel, auch die US-Indizes signalisieren vorbörslich wenig Zuversicht. In Asien setzte sich die Schwäche fort, der Nikkei notierte ebenfalls im Minus.
Makroökonomischer Überblick:
Früh am Morgen sorgten starke Außenhandelsdaten aus Australien für Aufmerksamkeit. Der Handelsüberschuss stieg im September deutlich auf 3,94 Milliarden AUD und übertraf die Erwartungen. Die Exporte legten kräftig zu, was auf eine Erholung nach dem Rückgang im Vormonat hindeutet. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick nach London. Die Bank of England wird am Nachmittag ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Marktteilnehmer rechnen mit einer Bestätigung des aktuellen Leitzinsniveaus von 4 Prozent.
Im Fokus:
Heidelberg Materials zeigt sich vorbörslich schwächer. Zwar konnte der Baustoffkonzern Umsatz und operativen Gewinn leicht steigern und konkretisierte seine Jahresziele, doch die Reaktion am Markt fällt verhalten aus. Die Ergebnisse liegen im Rahmen der Erwartungen. Belastend wirkt offenbar, dass das internationale Geschäft nicht überall rund läuft. Zudem könnten Gewinnmitnahmen einsetzen.
Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca präsentierte ein starkes drittes Quartal. Umsatz und Gewinn legten zweistellig zu, getragen von der anhaltenden Stärke im Onkologiegeschäft und einem wachsenden Portfolio in den Bereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel. Die Aktie legt im frühen Handel zu. Anleger honorieren die solide Geschäftsentwicklung und die bestätigten Jahresziele. Besonders positiv wird die Dynamik bei Krebsmedikamenten wie Imfinzi gewertet, die erneut als Wachstumstreiber überzeugten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2JW0
|16,25
|25580,521669 Punkte
|14,68
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B0Q
|17,06
|22238,468554 Punkte
|13,82
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FWS
|7,50
|23204,177886 Punkte
|31,07
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2EN0
|9,01
|24845,120546 Punkte
|26,35
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2ME8
|20,70
|26027,939325 Punkte
|11,52
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2025; 10:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens AG
|Call
|HD6VVQ
|1,00
|280,00 EUR
|7,37
|17.06.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG5F3K
|9,21
|2200,00 EUR
|5,68
|17.06.2026
|Nemetschek SE
|Call
|UG1KHB
|0,99
|100,00 EUR
|5,19
|17.06.2026
|Schneider Electric SE
|Call
|UG4EVY
|0,16
|320,00 EUR
|12,26
|18.03.2026
|QUALCOMM Inc.
|Call
|UG4ASU
|0,45
|220,00 USD
|8,23
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2025; 10:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|HD6SGB
|5,27
|36074,527967 Punkte
|-2
|Open End
|ASML Holding N.V.
|Long
|UG87LB
|19,58
|837,004844 EUR
|13
|Open End
|Deutsche Börse AG
|Long
|UG9FS0
|1,98
|195,501031 EUR
|9
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLR
|8,55
|36,354513 USD
|4
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR7
|9,99
|338,201337 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2025; 10:20 Uhr;
