PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Basler AG: Beeindruckender Turnaround - Basler kehrt in die schwarzen Zahlen zurück und hebt zum zweiten Mal hintereinander die Prognose an.

Die Basler AG kämpfte in den vergangenen Jahren mit sinkenden Umsätzen und Verlusten. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs und profitabel ist. Der Turnaround gelang unter schwierigen Rahmenbedingungen.

Basler bezeichnet sich mittlerweile als Vollsortimenter für "Computer Vision". Der Vorstand peilt einen durchschnittlichen Wachstumspfad von 15 % an. Darin findet sich die Überzeugung wieder, dass der Markt für Computer Vision aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung sowie neuer Anwendungsfelder stabil wachsen wird. Basler will von diesem Trend überdurchschnittlich profitieren.

Umsatz und EBITDA steigen kräftig

Zuletzt lagen die strategischen Ziele neben der Entwicklung zum Vollsortimenter bei der operativen Stabilisierung des Geschäfts sowie der nachhaltigen Effizienzsteigerung. Offensichtlich mit Erfolg. Das bestätigten die vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate. Der Umsatz stieg auf EUR 168 (136.7) Mio. an. Das ist ein Steigerung von 23 %. Das EBITDA schoss auf EUR 27.2 (9) Mio. und liegt damit rund beim Dreifachen des Vorjahreswerts. Das Vorsteuerergebnis schaffte den Sprung in die schwarzen Zahlen und liegt bei EUR 13.4 (-4.9) Mio. - das ist ein Plus von 173 %.

Prognoseanhebung

Der Vorstand hat erneut die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der Umsatz wird nun in einer Spanne zwischen EUR 220 bis 225 Mio. erwartet, die Vorsteuerergebnismarge zwischen 5.5 und 7.5 %. Bisher lag die Erwartung beim Umsatz zwischen EUR 202 und 215 Mio. sowie bei der Vorsteuerergebnismarge zwischen 5.5 und 7.5 %. Und auch für die kommenden Quartale besteht Grund für Optimismus, denn die Auftragseingänge stiegen im 9M-Zeitraum um 17 % auf EUR 171.8 (133.5) Mio.

Schon mit der Verkündung der Halbjahreszahlen hatte Basler seine Erwartungen für 2025 nach oben korrigiert. Die Umsatzerwartung wurde von EUR 186 bis 198 Mio. auf EUR 202 bis 215 Mio. und die prognostizierte Vorsteuerrendite von 0 bis 5 % auf 2 bis 6 % angehoben.

Basler ist also für risikobewusste Anleger ein spannendes Tech-Unternehmen.

