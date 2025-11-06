NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani wertet den Bericht am Donnerstag positiv für die Aktien. Das operative Ergebnis habe den Konsens getoppt. Ein starker Free Cashflow sei ein Beleg für entschlossene Maßnahmen des Managements zur Kostensenkung./rob/ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005552004

