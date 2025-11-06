NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Düsseldorfer hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstag. Alle Augen seien nun auf den Kapitalmarkttag Mitte November gerichtet. Die jüngste Kurskorrektur biete eine gute Einstiegschance im Hinblick darauf./rob/ag/niw Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0007030009

