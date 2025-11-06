NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, der Bericht sei allerdings geprägt von Sondereffekten, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Die Markterwartungen an das vierte Quartal dürften seiner Einschätzung nach weiter sinken./rob/ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005470405

