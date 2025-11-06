Unterföhring (ots) -- Ab diesem Freitag, 7. November, ist "Wicked: One Wonderful Night" (https://www.sky.de/film/wicked-one-wonderful-night) Musical-Event kurz nach US-Start bei Sky und WOW abrufbar- Mit den Oscar®-nominierten Stars Cynthia Erivo und Ariana Grande sowie ihren Co-Stars wie Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater, Bowen Yang und Marissa Bode- Zweistündiges Special, live aufgenommen im ikonischen Dolby Theatre in Los Angeles- Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/690a3afe3c7a1265ca23b3ed) verfügbarUnterföhring, 6. November 2025 - Sky und der Streaming-Service WOW lüften am 7. November den smaragdgrünen Vorhang für ein einmaliges Musical-Event, bei dem Cynthia Erivo und Ariana Grande in einer zweistündigen Special Show mit dem Titel "Wicked: One Wonderful Night" (https://www.sky.de/film/wicked-one-wonderful-night) die Hauptrollen übernehmen.Das TV-Special verspricht eine Feier der bevorstehenden Kinoveröffentlichung von Universal Pictures' "Wicked: For Good" zu werden, dem epischen Finale des globalen Phänomens, das am 20. November in die Kinos kommt.Über "Wicked: One Wonderful Night":Die Stars des Films, darunter die dreimalig Oscar®-Nominierte Cynthia Erivo und die Oscar®-Nominierte Ariana Grande, werden ein zweistündiges Special mit mitreißenden Darbietungen performen, zusammen mit ihren "Wicked: For Good" Co-Stars: Oscar®-Preisträgerin Michelle Yeoh, Pop-Ikone Jeff Goldblum, dem Tony®-Nominierten Ethan Slater, dem fünfmaligen Emmy®-Nominierten Bowen Yang und der Newcomerin Marissa Bode. Ein unvergesslicher Abend mit neu interpretierten Musicalarrangements, Interviews mit den Darstellern, Einblicken hinter die Kulissen, exklusiven Überraschungen und vielleicht sogar einer kleine Vorschau auf das nächste Kapitel von Oz."Wicked: One Wonderful Night" wurde im ikonischen Dolby Theatre in Los Angeles aufgenommen und verwandelt die legendäre Location in ein atemberaubendes, von der Smaragdstadt inspiriertes Bühnenbild, komplett mit einem 37-köpfigen Live-Orchester unter der Leitung des preisgekrönten Musikdirektors Stephen Oremus, sowie atemberaubenden Musicalnummern und unvergesslichen Darbietungen. Der Abend wird auch faszinierende Tanznummern bieten, die von den Filmen inspiriert und für dieses Special von Christopher Scott neu interpretiert wurden, dem gefeierten Choreografen von "Wicked" und "Wicked: For Good"."Wicked: One Wonderful Night" wird weltweit erstmals Ausschnitte aus "Wicked: For Good" zeigen, darunter zwei neue Originalsongs, die der legendäre Grammy- und Oscar®-Gewinner Stephen Schwartz, Komponist und Texter des Bühnenmusicals, für den neuen Film geschrieben hat.Bei dieser historischen Show werden auch der gefeierte Regisseur von "Wicked" und "Wicked: For Good", Jon M. Chu, sowie Stephen Schwartz und Überraschungsgäste auftreten.Ben Winston fungiert als Executive Producer von "Wicked: One Wonderful Night", mit Fulwell Entertainment als Produktionsfirma. Raj Kapoor ist ebenfalls Executive Producer.Ausstrahlung:"Wicked: One Wonderful Night" wird kurz nach US-Start ab 7. November exklusiv bei Sky und WOW abrufbar sein und feiert seine TV-Premiere am 18. November um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere.Material:Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/690a3afe3c7a1265ca23b3ed) verfügbar  Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerContent PRThomas.Schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: medien.sky.de