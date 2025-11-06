Leifheit hat die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz wurde von einer schwächeren Verbrauchernachfrage beeinträchtigt, während EBIT und Margen solide betriebliche Fortschritte zeigten. Der freie Cashflow erholte sich stark, unterstützt durch den erfolgreichen Abschluss des Produktionsübergangs. Die Segmentverkäufe gingen insgesamt zurück, wobei sich der niederländische Hauptkunde Blokker jedoch schrittweise erholt. Die Konsolidierung von Blatná und der erfolgreiche Launch des SUPERDUSTER heben die Innovations- und Kosteneffizienzinitiativen des Unternehmens hervor. Trotz einer dritten Abwärtskorrektur der Umsatzprognose aufgrund begrenzter Marktsichtbarkeit und Nachfrageunsicherheiten bleiben die EBIT-Erwartungen unverändert. Leifheit ist gut positioniert, um den anhaltenden Marktherausforderungen zu begegnen, und ihre Initiativen dürften ein profitables Wachstum unterstützen, während die Nachfrage sich erholt. Mit fortlaufenden Kosteneinsparungen, diszipliniertem Management des freien Cashflows und attraktiven Dividenden bekräftigen wir unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 23,00 EUR. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag heruntergeladen werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag





