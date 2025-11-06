Wasserstoffaktien zeigten zuletzt eine starke Performance an der Börse. Nicht so die Nel ASA-Aktie. Der Kurs des norwegischen Elektrolyseurherstellers dümpelt nach wie vor unweit seines Allzeittiefs vor sich hin. Doch nachdem die Nel ASA-Aktie bereits am Mittwoch um +5% zulegen konnte, geht es am Donnerstagmorgen um weitere +10% nach oben. Gibt es gute Nachrichten und profitieren die Norwegen nun endlich auch vom neuen Wasserstoff-Börsenboom? Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...