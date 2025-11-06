Zuletzt brach die Aktie von Fresenius Medical Care deutlich ein; Auslöser war der Quartalsbericht vom 4. November. Am Donnerstag gewinnt sie +1% und steht bei 42,50 €. Lohnt sich jetzt wieder ein Einstiegt? Starkes Ergebniswachstum erzielt Der positive Trend der beiden Vorquartale setzte sich auch im dritten Quartal fort. Auffallend ist, dass sich das Konzernergebnis deutlich verbesserte. Im dritten Quartal erhöhte es sich um 29% gegenüber dem Vorjahreszeitraum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.