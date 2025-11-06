FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3290 (2950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 223 (196) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 530 (480) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 300 (298) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 470 (445) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - STIFEL RAISES HGCAPITAL TRUST TO 'BUY' (HOLD)
