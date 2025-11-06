© Foto: Christophe Gateau/dpa

Nach dem Bericht von Grizzly Research bricht die Aktie um 13 Prozent ein. Der Shortseller wirft CEO Richter riskante Kredite und Selbstbereicherung vor - und sieht Hellofresh kurz vor dem Kollaps.Die Talfahrt der Hellofresh-Aktie hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Nach einem Kursrutsch von neun Prozent am Vortag verlor das Papier im frühen Handel um bis zu 13 Prozent auf 5,49 Euro - den tiefsten Stand seit August 2024. Auslöser war ein Bericht des US-Leerverkäufers Grizzly Research mit dem Titel "Das letzte Abendmahl von HelloFresh", der dem Berliner Kochboxen-Anbieter massive Managementverfehlungen und finanzielle Risiken vorwirft. Die Shortseller beschuldigen CEO Dominik Richter, über …