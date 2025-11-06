Die Aktie von HelloFresh gerät am Donnerstag massiv unter Druck. In der Spitze verliert das Papier fast 15 Prozent, nachdem der Shortseller Grizzly Research einen neuen Bericht gegen den Kochboxen-Anbieter vorgelegt hat. Die Analyse wirft dem MDAX-Konzern Bilanztricks und Wachstumsillusionen vor.Im Zentrum der Kritik steht CEO Dominik Richter. Laut Grizzly hat er über seine private Beteiligungsgesellschaft DSR Ventures rund 77 Prozent seiner HelloFresh-Aktien als Sicherheit für Kredite hinterlegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
