

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.11.2025 / 11:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Dietmar Nachname(n): von Blücher

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI

529900POEO7KMKWM0A53

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005570808

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,5500 EUR 5.197,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,5500 EUR 5.197,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





06.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News