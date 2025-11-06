Den Feldtausch der von Brandfällen betroffenen Speicherserien hat das Leipziger Unternehmen zu über 95 Prozent abgeschlossen. In den ersten Monaten als neuer CEO hat Herbert Schein die Weichen für die Zukunft gestellt. Konkret geht es dabei um fünf Maßnahmen, wie er im Gespräch mit pv magazine erklärt. Im März hat Herbert Schein den Posten als CEO bei der Senec GmbH übernommen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Unternehmen in einer schwierigen Phase. Nach mehreren Bränden bei Photovoltaik-Heimspeichern hatte es ein umfassendes Austauschprogramm beschlossen, das seit dem Sommer 2024 lief. Den ...

