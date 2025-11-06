NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns habe im ersten Geschäftsquartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings stapele das Unternehmen jetzt tiefer, was den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr betrifft./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006





