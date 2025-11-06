Nach Darstellung des Analysten Jörg Philipp Frey von Warburg Research hat die Blue Cap AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um 6 Prozent auf 97,3 Mio. Euro verbucht, die adjustierte EBITDA-Marge aber auf 5,3 Prozent (9M 2024: 4,9 Prozent) verbessert. Mittlerweile liege die Cash-Position auf Holding-Ebene zudem ungefähr auf dem Niveau der Marktkapitalisierung. In der Folge bestätigt er das Kursziel von 32,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



