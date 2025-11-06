GEA hat im dritten Quartal 2025 eine solide Leistung erbracht, wobei die Orders und Umsätze weitgehend den Erwartungen entsprachen. Der Umsatz stieg um 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr auf 1,37 Milliarden EUR (+4,5 % organisch), während der Auftragseingang mit den Umsätzen übereinstimmte und ebenfalls bei 1,37 Milliarden EUR lag (+8,4 % organisch). Dies spiegelt sich in drei großangelegten Projekten wider. Das bereinigte EBITDA von 232 Millionen EUR (Marge von 17,0 %) übertraf die Erwartungen deutlich, dank kontinuierlichem Servicegeschäft und einem verbesserten Mix bei Neuanlagen. Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr, was auf ein stabiles viertes Quartal hindeutet, und bestätigte, dass die strategische Reorganisation in vier Geschäftsbereiche planmäßig verläuft, um die Margin- und Wachstumsziele von "Mission 30" zu unterstützen. Wir bekräftigen unser HALTEN-Rating und ein Kursziel von 68,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag





