Wolfsburg - Der Autobauer Volkswagen kann seine Fahrzeugproduktion trotz der jüngsten Halbleiterengpässe auch in der kommenden Woche fortsetzen. Die Versorgung mit den betroffenen Chips des Herstellers Nexperia sei bis mindestens Ende nächster Woche gesichert, sagte ein Unternehmenssprecher dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). Die Lage bleibe jedoch "dynamisch", kurzfristige Auswirkungen auf das Produktionsnetzwerk seien nicht ausgeschlossen.



Ausgelöst wurde der Engpass durch einen Exportstopp aus China, der bestimmte Bauteile des niederländisch-chinesischen Herstellers betrifft. Nexperia gehört zum chinesischen Elektronikkonzern Wingtech und gilt mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent bei Standardhalbleitern als wichtiger Zulieferer für zahlreiche Industrien. Die simplen Chips stecken in vielen Steuergeräten, die etwa von Bosch oder ZF an Autohersteller geliefert werden.



Auch andere Hersteller wie BMW und Mercedes beobachten die Lage, bislang laufen ihre Werke stabil. Branchenexperten warnen jedoch, dass die geopolitischen Spannungen zwischen China, den Niederlanden und den USA kurzfristig kaum gelöst werden können.





© 2025 dts Nachrichtenagentur