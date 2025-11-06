Dank der Rückkontakt-Technologie erreicht das neue Solarmodul Zeus 1.2 von Heckert Solar eine besonders hohe Flächenleistung. Das ermöglicht eine höhere Gesamtleistung der Photovoltaik-Anlage auf kleinen und verwinkelten Dachflächen. Der deutsche Photovoltaik-Modulhersteller Heckert Solar hat ein neues Rückkontakt-Photovoltaik-Modul auf den Markt gebracht. Das Zeus 1.2 Full Black vereint modernste Back-Contact-Zelltechnologie mit einer kompakten Bauform. Das bifaziale Doppelglas-Modul (2 Ö 2 mm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
