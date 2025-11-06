Der US-amerikanische Onkologie respektive KI-Spezialist hat seinen dynamischen Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortsetzen können. Das untermauerten die Zahlen, die Tempus AI bereits am Dienstag nach US-Börsenschluss vorgelegt hat. Doch eine größere Euphorie nach den Ergebnissen blieb aus. Der Titel hat sich inzwischen merklich von den Rekordständen entfernt.Tempus AI steigerte im dritten Quartal den Umsatz um 85 Prozent auf gut 334 Millionen Dollar, womit die Analystenerwartung (333 Millionen ...

