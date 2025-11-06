ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1070 Pence auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Stromnetzbetreibers seien unspannend gewesen, aber leicht positiv zu werten, schrieb Mark Freshney am Donnerstagmorgen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
© 2025 dpa-AFX-Analyser