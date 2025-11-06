ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire bleibt mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 unter dem Konsens und erwartet damit nicht ganz so viel Dynamik. Damit könnte er allerdings zu konservativ sein, sollten weitere Kostensenkungen erfolgen und der Standort Zhanjiang mehr als gedacht beitragen, schrieb der Experte am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000BASF111





