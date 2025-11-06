ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Roadshow mit dem Finanzchef der Stuttgarter in Paris sei positiv gewesen, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
