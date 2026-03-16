Der Wettbewerbsdruck in China zwingt westliche Autobauer immer mehr zum Umdenken. Nun prüft anscheinend Mercedes-Benz eine engere Zusammenarbeit mit einem chinesischen Partner - ein Schritt, den Volkswagen bereits gegangen ist. Der Premiumautobauer Mercedes-Benz führt offenbar erste Gespräche mit dem chinesischen Automobilkonzern Geely über eine mögliche Kooperation bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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