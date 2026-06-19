© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoMehr als 150.000 Bestellungen in China: Der Great Tang rollt nach Europa und trifft ein Segment, in dem BMW, Mercedes und Co. viel zu verlieren haben.BYD will seinen Elektro-SUV Great Tang nach Europa bringen und damit den Druck auf etablierte Hersteller wie Mercedes-Benz, BMW, Kia und Volvo weiter erhöhen. Der chinesische Autokonzern plant laut Bloomberg, den siebensitzigen Stromer bis Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum auf den Markt zu bringen. Das sagte Stella Li, Executive Vice President von BYD und zuständig für die globale Expansion, am Rande des FII Priority Europe-Forums in Rom. Der Schritt folgt auf eine starke Nachfrage im Heimatmarkt. …
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