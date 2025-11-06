Das EasyWest-System wurde entwickelt, um die Effizienz von Ost-West-Solaranlagen auf Flachdächern zu optimieren und gleichzeitig die Dachlast auf ein Minimum zu reduzieren. Dank seiner hohen Windbeständigkeit und der Kompatibilität mit jedem Modultyp bietet EasyWest eine äußerst leichte, handliche und robuste Betonhalterung. Das innovative Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und eignet sich ideal sowohl für Standardmodule als auch für großformatige Module. EasyWest ist ein ...

