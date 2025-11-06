Der Autor Michael Bukowski hat ein Buch zur Erfolgsgeschichte der Solarindustrie in Deutschland geschrieben. Herausgeber des Buches Deutsche Sonnenmärchen ist der Solarpionier Karl-Heinz Remmers. Der Oekom-Verlag hat das Buch "Deutsche Sonnenmärchen - wie wir die Solarenergie zum weltweiten Erfolg gemacht haben" veröffentlicht. Es schildert, wie Deutschland zur Wiege der Solarindustrie wurde - und Solarenergie schließlich zum weltweiten Exportschlager. Der Autor Michael Bukowski zeigt auch, warum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver