Die Aktie von NVIDIA notiert aktuell bei 172 EUR und steht trotz anhaltender Dominanz im KI-Sektor unter erhöhter Beobachtung. CEO Jensen Huang sorgt mit widersprüchlichen Aussagen über die Zukunft der Künstlichen Intelligenz in China und den USA für Schlagzeilen, während Analysten auf zunehmenden Wettbewerbsdruck durch AMD und Intel hinweisen. Anleger fragen sich: Ist der Gipfel des KI-Booms erreicht, oder beginnt erst jetzt die nächste ...

