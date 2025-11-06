FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit den Optionen bezüglich der Anteile an Siemens Healthineers. Das enttäuschende operative Abschneiden der Konzerntochter und eine enttäuschende 2026er-Prognose verstärkten seiner Ansicht nach die Notwendigkeit, bei dem Gesundheitstechnik-Konzern auszusteigen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET



