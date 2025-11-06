Frankfurt am Main - Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird mit zwei Rückkehrern und einem Newcomer in die Endphase der WM-Qualifikation gehen. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Offensivspieler Said El Mala von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln erstmals für Spiele der A-Nationalmannschaft.



"Said El Mala soll sich mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen", sagte Nagelsmann. "Wir haben die Talente aus unserer U 21 im Blick und wollen ihnen in Absprache mit Toni Di Salvo immer mal wieder die Chance geben, sich auch bei der A-Nationalmannschaft zu präsentieren."



Darüber hinaus kehren Leroy Sané und Malick Thiaw in den Kader zurück. Sané (Galatasaray Istanbul) hat bislang 70 Länderspiele für Deutschland bestritten, U 21-Europameister Thiaw (Newcastle United) drei. "Mit Leroy Sané war ich durchgängig in einem sehr guten Austausch, er hat sich seine Nominierung mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet", so Nagelsmann. "Malick Thiaw ist Stammspieler in der Premier League und nach seinem Wechsel nach England auf Anhieb eine der Stützen in der Mannschaft."



Insgesamt hat der Bundestrainer 25 Spieler für die Länderspiele gegen Luxemburg (14. November in Luxemburg) und die Slowakei (17. November in Leipzig) nominiert, darunter vier Torhüter.





© 2025 dts Nachrichtenagentur