Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wenig verändert tendiert. Damit blieben die Märkte nach dem Auf und Ab der Vortage verhalten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag am späten Vormittag nahezu unverändert bei 5.669,50 Punkten. Ausserhalb der Eurozone sank der britische FTSE 100 um 0,25 Prozent auf 9.753,02 Punkte und der Schweizer SMI gab um 0,45 Prozent auf 12.307,72 Punkte nach. Trotz der Erholung im ...

