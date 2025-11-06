Im September hatte Tesla mit dem "MultiPass" eine Lösung vorgestellt, mit der über den Tesla-Account auch an Ladestationen anderer Betreiber geladen werden kann. Nach dem Start in den Niederlanden ist "MultiPass" nun auch in Schweden, Deutschland, UK, Frankreich und Belgien verfügbar. Bei X hat der Account @TeslaCharging die Links zu den fünf entsprechenden Support-Seiten auf Deutsch, Englisch, Schwedisch und Französisch (auch für Belgien) gepostet. ...

