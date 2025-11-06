© Foto: Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution/AP/dpa

Das Energieunternehmen Vistra ist ein Profiteur des KI-Booms, denn es braucht Unmengen an Strom, um dem Energiehunger der KI Herr zu werden. Der Aktienkurs litt zuletzt an Gewinnmitnahmen. Wie geht es jetzt weiter?"Vistra schloss ein aktives drittes Quartal ab, das von diszipliniertem Wachstum und der konsequenten Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse in Schlüsselmärkten geprägt war und zu mehreren bedeutenden Meilensteinen führte", sagt Jim Burke, Präsident und CEO von Vistra am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen meldet am Donnerstag vorbörslich ein GAAP-Nettoeinkommen von 652 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA der fortgeführten Geschäftsbereiche (Ongoing …