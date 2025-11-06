Die Verbände BWP und ZVEI sehen die geplante Verschiebung des Emissionszertifikate-Handels im Verkehrs- und Gebäudesektor kritisch. Sie fordern die Bundesregierung auf, für verlässliche CO2-Preise zu sorgen und mit der BEG-Förderung Investitionen in die Gebäudesanierung abzusichern. Die europäischen Umweltminister wollen das Inkrafttreten des ETS2 um ein Jahr von 2027 auf 2028 zu verschieben. Mit dem ETS2 will die EU den Handel mit Emissionszertifikaten für Öl und Gas auf den Verkehrs- und Gebäudesektor ...

