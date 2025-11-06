London - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet erneut nicht verändert. Er verharre bei 4,0 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Notenbank öffnete aber die Tür für eine Leitzinssenkung im Dezember. Die Entscheidung fiel denkbar knapp. Fünf Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab