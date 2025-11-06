Tesco hat 750 Maxus eDeliver 9 bestellt, was die bisher größte Einzelbestellung von Elektrofahrzeugen für Harris Maxus UK darstellt. Die Auslieferung beginnt im Februar 2026. Tesco setzt in seinem Lieferservice bereits 232 E-Transporter ein. Bei den eDeliver 9 handelt es sich um die Fahrgestell-Kabinen-Variante, die mit integrierten Kühlaggregaten von Thermo King und GAH ausgestattet ist. Die Fahrzeuge werden innerhalb Tescos Liefernetzwerks für ...

