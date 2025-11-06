PEA unterstreicht Stärke von Heliostar Metals Ana-Paula-Projekt

Anzeige / Werbung
Heliostar Metals hat die Ergebnisse seiner Preliminary Economic Assessment (PEA) für das Goldprojekt Ana Paula vorgestellt. Das Unternehmen berichtet von einer hohen Rentabilität, niedrigen Investitions- und Betriebskosten sowie einem deutlichen Fortschritt auf dem Weg zu einer mittelgroßen Goldproduktion bis 2028.
Hohe Wirtschaftlichkeit bei begrenztem Kapitalbedarf
Das Unternehmen teilte mit, dass die Basisvariante der Studie bei einem Goldpreis von 2.400 US-Dollar je Unze einen Nettobarwert (NPV5%) von 426 Mio. US-Dollar, eine interne Verzinsung (IRR) von
28,1% sowie eine Amortisationszeit von 2,9 Jahren ergibt.
Im optimistischen Szenario mit einem Goldpreis von 3.800 US-Dollar je Unze würde der Nettobarwert auf über 1 Mrd. US-Dollar steigen, bei einer internen Verzinsung von 51,3%.
Nach Angaben von Heliostar soll die Mine über eine Laufzeit von neun Jahren rund 875.000 Unzen Gold fördern - durchschnittlich 101.000 Unzen jährlich nach der Anlaufphase. Mit einem durchschnittlichen All-In Sustaining Cost (AISC) von 1.011 US-Dollar pro Unze würde das Projekt laut Studie zu den 13% kostengünstigsten Goldminen weltweit gehören.
