Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "Gesellschaft") kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 13. November 2025 gilt. Stichtag ist der 14. November 2025 und das Zahlungsdatum ist der 05. Dezember 2025: Share Class Description ISIN Per Share Rate JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.379900 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.276400 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.548600 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.310000 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.292700 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.159600 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.152400 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.231200 JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.319900 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Matheson Listings Team Phone: +353 1 232 2000

