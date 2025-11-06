München (ots) -Die ARD bietet ihrem Publikum am 2. und 3. Dezember gleich drei fußballerische Höhepunkte und eine spannende Sportdokumentation, verteilt auf insgesamt zwei Abende. Jeweils live im Ersten und in der ARD Mediathek.Zum Auftakt steht am 2. Dezember 2025 ab 18:00 Uhr das Nations League-Finale der Frauen auf dem Programm (Anstoß 18:30 Uhr). Spanien und Deutschland treffen - nach dem Hinspiel am 28. November 2025 in Kaiserslautern - im Rückspiel in Madrid noch einmal aufeinander. Eine Begegnung mit Highlight-Charakter. Durch die Sendung führt Claus Lufen, als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz und als Reporter ist Bernd Schmelzer dabei.Danach folgt ein spannendes Achtelfinale im DFB-Pokal: Borussia Dortmund empfängt Bayer 04 Leverkusen im heimischen Stadion (Anstoß 21:00 Uhr). Diese emotional aufgeladene Begegnung wird von Esther Sedlaczek zusammen mit dem Experten Bastian Schweinsteiger moderiert. Reporter der Partie ist Tom Bartels. Darüber hinaus sind Zusammenfassungen der Begegnungen Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach - 1. FC St. Pauli und RB Leipzig - 1. FC Magdeburg geplant.Abgerundet wird dieser fulminante Sportabend mit der Ausstrahlung der ersten Folge der neuen Doku-Reihe "Being Katarina Witt". Die fünfteilige Dokumentation beleuchtet den außergewöhnlichen Lebensweg der zweifachen Olympiasiegerin - von Karl-Marx-Stadt zu Weltruhm. Die Serie gewährt intime Einblicke in die Licht- und Schattenseiten des Erfolgs. Neben zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern aus Sport, Entertainment und Politik spricht auch Katarina Witt selbst ausführlich über die prägenden Momente ihres Lebens.Die komplette fünfteilige Doku ist ab 27. November in der ARD Mediathek zu sehen.Am 3. Dezember geht es weiter. Ab 17:45 Uhr sendet die ARD eine weitere nervenaufreibende Pokalbegegnung. Der VfL Bochum spielt im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart (Anstoß 18:00 Uhr). Durch die Partie führen Moderator Alex Schlüter und Experte Bastian Schweinsteiger. Christina Graf kommentiert das Spiel.Dienstag, 2. Dezember 202518:00-20:20 UhrUEFA Nations League FrauenFinale RückspielSpanien - DeutschlandReporter: Bernd SchmelzerModeration: Claus LufenExpertin: Almuth SchultÜbertragung aus Madrid20:20-20:35 Tagesschau20:35-23:45 UhrDFB-Pokal AchtelfinaleBorussia Dortmund - Bayer 04 LeverkusenReporter: Tom BartelsModeration: Esther SedlaczekExperte: Bastian SchweinsteigerÜbertragung aus Dortmundca. 23:15 UhrZusammenfassungen von den SpielenHertha BSC - 1. FC KaiserslauternBorussia Mönchengladbach - 1. FC St. PauliRB Leipzig - 1. FC Magdeburgdazwischenca. 21:50 - 21:59Tagesthemen23:45-0:15 UhrBeing Katarina Witt (1/5)Film von Jana von Rautenberg und Boris PoscharskyMittwoch, 3. Dezember 202517:45-20:00 UhrDFB-Pokal AchtelfinaleVfL Bochum - VfB StuttgartReporterin: Christina GrafModeration: Alex SchlüterExperte: Bastian SchweinsteigerÜbertragung aus BochumPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6153064