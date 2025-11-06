München (ots) -
Die ARD bietet ihrem Publikum am 2. und 3. Dezember gleich drei fußballerische Höhepunkte und eine spannende Sportdokumentation, verteilt auf insgesamt zwei Abende. Jeweils live im Ersten und in der ARD Mediathek.
Zum Auftakt steht am 2. Dezember 2025 ab 18:00 Uhr das Nations League-Finale der Frauen auf dem Programm (Anstoß 18:30 Uhr). Spanien und Deutschland treffen - nach dem Hinspiel am 28. November 2025 in Kaiserslautern - im Rückspiel in Madrid noch einmal aufeinander. Eine Begegnung mit Highlight-Charakter. Durch die Sendung führt Claus Lufen, als Expertin ist Almuth Schult im Einsatz und als Reporter ist Bernd Schmelzer dabei.
Danach folgt ein spannendes Achtelfinale im DFB-Pokal: Borussia Dortmund empfängt Bayer 04 Leverkusen im heimischen Stadion (Anstoß 21:00 Uhr). Diese emotional aufgeladene Begegnung wird von Esther Sedlaczek zusammen mit dem Experten Bastian Schweinsteiger moderiert. Reporter der Partie ist Tom Bartels. Darüber hinaus sind Zusammenfassungen der Begegnungen Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach - 1. FC St. Pauli und RB Leipzig - 1. FC Magdeburg geplant.
Abgerundet wird dieser fulminante Sportabend mit der Ausstrahlung der ersten Folge der neuen Doku-Reihe "Being Katarina Witt". Die fünfteilige Dokumentation beleuchtet den außergewöhnlichen Lebensweg der zweifachen Olympiasiegerin - von Karl-Marx-Stadt zu Weltruhm. Die Serie gewährt intime Einblicke in die Licht- und Schattenseiten des Erfolgs. Neben zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern aus Sport, Entertainment und Politik spricht auch Katarina Witt selbst ausführlich über die prägenden Momente ihres Lebens.
Die komplette fünfteilige Doku ist ab 27. November in der ARD Mediathek zu sehen.
Am 3. Dezember geht es weiter. Ab 17:45 Uhr sendet die ARD eine weitere nervenaufreibende Pokalbegegnung. Der VfL Bochum spielt im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart (Anstoß 18:00 Uhr). Durch die Partie führen Moderator Alex Schlüter und Experte Bastian Schweinsteiger. Christina Graf kommentiert das Spiel.
Dienstag, 2. Dezember 2025
18:00-20:20 Uhr
UEFA Nations League Frauen
Finale Rückspiel
Spanien - Deutschland
Reporter: Bernd Schmelzer
Moderation: Claus Lufen
Expertin: Almuth Schult
Übertragung aus Madrid
20:20-20:35 Tagesschau
20:35-23:45 Uhr
DFB-Pokal Achtelfinale
Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen
Reporter: Tom Bartels
Moderation: Esther Sedlaczek
Experte: Bastian Schweinsteiger
Übertragung aus Dortmund
ca. 23:15 Uhr
Zusammenfassungen von den Spielen
Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern
Borussia Mönchengladbach - 1. FC St. Pauli
RB Leipzig - 1. FC Magdeburg
dazwischen
ca. 21:50 - 21:59
Tagesthemen
23:45-0:15 Uhr
Being Katarina Witt (1/5)
Film von Jana von Rautenberg und Boris Poscharsky
Mittwoch, 3. Dezember 2025
17:45-20:00 Uhr
DFB-Pokal Achtelfinale
VfL Bochum - VfB Stuttgart
Reporterin: Christina Graf
Moderation: Alex Schlüter
Experte: Bastian Schweinsteiger
Übertragung aus Bochum
Pressekontakt:
ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,
Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6153064
