Köln - In der Samstagabendpartie des 25. Bundesligaspieltags hat sich Borussia Dortmund mit 2:1 beim 1. FC Köln durchgesetzt. Die Dortmunder gingen früh in Führung, als Serhou Guirassy in der 16. Minute nach einer Ecke den Ball aus kurzer Distanz über die Linie grätschte. Maximilian Beier erhöhte in der 60. Minute auf 2:0, nachdem er einen Doppelpass mit Julian Brandt erfolgreich abschloss. Köln gelang durch Jakub KamiÅ"ski in der 88. Minute noch der Anschlusstreffer, doch für mehr reichte es nicht.



Das Spiel begann mit einer mutigen Kölner Mannschaft, die früh Druck machte und über die Flügel zu Chancen kam. Doch die Dortmunder nutzten ihre erste echte Gelegenheit eiskalt aus und gingen durch Guirassy in Führung. Köln zeigte sich bemüht, konnte aber keine klaren Chancen herausspielen. Die Gäste aus Dortmund konzentrierten sich auf die Defensive und lauerten auf Konter.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Dortmund den Druck und kam durch Beier zum zweiten Treffer. Köln, das nach einem Platzverweis gegen Jahmai Simpson-Pusey in Unterzahl agieren musste, kämpfte weiter und wurde durch KamiÅ"skis Treffer belohnt. Trotz aller Bemühungen gelang es den Kölnern nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.



Für Dortmund war der Sieg wichtig, um nach drei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zu finden - der Abstand auf Tabellenführer Bayern München ist wieder auf elf Punkte "verkürzt". Köln hingegen bleibt auf Platz 13 und damit im Abstiegskampf, und muss in den kommenden Spielen dringend punkten, um nicht weiter in die Gefahrenzone zu rutschen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur