Unter dem Dach der Hausheld AG arbeiten künftig Hausheld, Solandeo, Green Pocket und Mako365 zusammen, um einen effizienten Ausbau der Infrastruktur mit intelligenten Zählern zu forcieren. Alle technischen Komponenten für den Rollout sind damit in einer Struktur verfügbar. Die Hausheld AG hat unter ihrem Dach nun die Smart-Meter-Spezialisten Solandeo, Green Pocket und Mako365 aufgenommen. Der Zusammenschluss soll die Kompetenzen bündeln, um den Smart-Meter-Rollout in Deutschland einfacher, robuster und schneller zu gestalten, wie ox8 Corporate Finance am Mittwoch mitteilte. Das Beratungsunternehmen ...

