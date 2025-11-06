Cybersicherheitstipps von Yubico zeigen, wie Sie in dieser Weihnachtszeit online sicher bleiben können

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), Entwickler der sichersten Passkeys und führender Anbieter von Hardware-Authentifizierungsschlüsseln, hat heute praktische Tipps vorgestellt, die Verbrauchern dabei helfen sollen, ihre Online-Konten in den risikoreichsten Monaten des Jahres zu schützen. In diesem Zusammenanhang kündigt das Unternehmen auch seinen größten Sales des Jahres an: 30 Prozent Rabatt auf den YubiKey 5 NFC und 5C NFC vom 24. November bis zum 1. Dezember.

Eine aktuelle Umfrage von Yubico unterstreicht die Dringlichkeit: Die meisten Menschen glauben, dass Online-Betrug und Phishing-Versuche aufgrund des Einsatzes von künstlicher Intelligenz (KI) ausgefeilter (78 Prozent) und erfolgreicher (70 Prozent) geworden sind. Pünktlich zu den Feiertagen wurde festgestellt, dass die am häufigsten kompromittierten Passwörter für Online-Shopping-Websites und Social-Media-Apps verwendet wurden.

"Es ist die Zeit des Jahres, in der wir verbunden mit dem Anstieg der Weihnachtseinkäufe auch einen Anstieg der Phishing-Angriffe beobachten, denn Betrüger haben leichtes Spiel, wenn die Käufer abgelenkt sind. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI und der Personalisierung ausgeklügelter Phishing-Kampagnen ist es ein großes Risiko, sich ausschließlich auf Passwörter als einzige Schutzmaßnahme zu verlassen", so Ronnie Manning, Chief Brand Advocate bei Yubico. "In der kommenden Weihnachtszeit sollte jeder daher Maßnahmen ergreifen, um seine Konten proaktiv mitMulti-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu schützen. Yubico macht es einfach und erschwinglich auf die wichtigste Verteidigungsmaßnahme aufzurüsten: Phishing-resistente YubiKey-Sicherheitsschlüssel."

Ihr Überlebenskit für digitale Sicherheit: Die besten Tipps von Yubico

Bevor Sie einen Flug buchen oder auf "Jetzt kaufen" klicken, empfiehlt Yubico Verbrauchern dringend, ihre digitale Sicherheit mit diesen einfachen Schritten zu gewährleisten:

Machen Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung zur Priorität: Da wir einen Großteil unseres Lebens online verbringen, ist es wichtiger denn je, dass Ihr digitales Leben geschützt ist. Bevor Sie dieses Jahr mit Ihren Weihnachtseinkäufen beginnen, nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihre wichtigsten Online-Konten zu überprüfen. Wenn Sie sicherstellen, dass Sie eine moderne MFA mit Sicherheitsschlüsseln und Passkeys aktiviert haben, kann ein Hacker, selbst wenn er über Ihre Anmeldedaten verfügt, aber nicht über Ihren Sicherheitsschlüssel oder Passkey, nicht auf Ihre Konten zugreifen. Die Wiederherstellung von Social-Media-, E-Mail-, Finanz- und anderen Konten im Falle eines Hackerangriffs ist viel aufwändiger als der proaktive Schutz Ihrer Konten durch eine stärkere Authentifizierung.

Überlegen Sie, bevor Sie klicken: Fallen Sie nicht auf gefälschte Bankbetrugswarnungen, Benachrichtigungen zu Kreditrückzahlungen oder versuchte Paketzustellungs-SMS herein. Wenn Sie wegen einer Benachrichtigung besorgt sind, wenden Sie sich direkt an Ihr Finanzinstitut oder Ihren Zustelldienst, anstatt den in der SMS angegebenen Link oder die Nummer zu verwenden.

Verwenden Sie einen Passwort-Manager: Verwenden Sie komplexe, einzigartige Passwörter für jedes Konto. Passwort-Manager sind für die sichere Speicherung und Generierung von Passwörtern sehr zu empfehlen. Und noch besser: Verwenden Sie immer MFA, um Ihren Passwort-Manager zu sichern.

Pünktlich zur Weihnachtszeit bietet Yubico Rabatte auf seine beliebtesten Phishing-resistenten YubiKey-Sicherheitsschlüssel, die im E-Commerce-Shop und bei großen Einzelhandelspartnern erhältlich sind.

Geschenke verschenken ist jetzt noch sicherer: Yubicos größter Sale

Black Friday Cyber Monday (24. November 1. Dezember)

Angebot: 30 Rabatt auf YubiKey 5 NFC und YubiKey 5C NFC. Erhältlich über Yubico.com und teilnehmende Einzelhändler/Wiederverkäufer. (Der Rabatt wird automatisch angewendet).



Weihnachtseinkäufe (15. Dezember bis 23. Dezember)

10 Rabatt bei einem Einkaufswert von über 100 (ohne MwSt./Steuern). Nur auf Yubico.com erhältlich.



